ОК "Південь" попередило про нову загрозу цивільним на узбережжях Одеської області

Росія може вдарити по пляжам в Одеській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія змінила спосіб масового ураження цивільних в Одеській області. Тепер люди опинилися у небезпеці під час відвідування узбережжя Чорного моря.

Про це повідомили в ОК "Південь".

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Зазначається, що близько 10:00 з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.

"Цілком імовірна зміна тактики ворога з нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОК "Південь" уточнили, що корабельне угруповання ворожого флоту залишилося без змін – 4 надводних, 2 підводних ракетоносії і 3 ВДК. Вони продовжують тримати блокаду судноплавства та загрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.

Небезпечне узбережжя Чорного моря

Українці нехтують небезпекою та ігнорують заборони на купання у водоймах та плавання в річках.

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На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка. Чоловік підірвався сам. На пляж прийшла сім'я, і батько пішов міряти глибину, в результаті чого стався вибух.

На початку липня в селищі Кароліно-Бугаз чоловіча компанія вирішила відпочити, попри заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. У результаті один з чоловіків загинув, інший – отримав поранення.

Раніше ми повідомляли, 31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.

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Також сайт "Сьогодні" писав, що мер Одеси Геннадій Труханов анонсував появу безпечних ділянок на пляжах у місті, де встановлять захисні сітки, чим фактично дозволить організувати пляжний сезон.