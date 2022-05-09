"Огонь-препод" читает лекции из окопа. Мы поговорили с профессором, который покорил Сеть

Профессор из Ужгородского национального университета рассказал подробности того, как совмещает бои и обучение студентов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Профессор из Ужгородского национального университета Федор Шандор, который воюет за Украину на одном из самых сложных направлений и ведет свои лекции по видеосвязи прямо из окопа и блиндажа, рассказал нам подробности того, как совмещает бои и обучение студентов.

"Меня некем было заменить"

Напомним, на днях одним из самых обсуждаемых фото с фронта стал снимок профессора, читающего лекцию прямо из окопа, возле бойниц для ведения огня по противнику. Мы разыскали и пообщались с этим преподавателем.

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"История фото такая: как всегда, я читал лекцию по туризмоведению для студентов. Один из моих приятелей спросил у меня разрешения и сфотографировал как раз в тот момент, когда я занимался со студентами. Я читаю лекции на факультете общественных наук и на факультете туризма. Специализация очень узкая, а меня некем было заменить", – рассказал нам Федор Шандор.

По словам Федора Шандора, лекции он, бывало, проводил и из блиндажа.

"Там, конечно, связь хуже, поэтому лекция шла не в режиме видео, а просто по телефону, в режиме аудио. Такое было два раза. Но я предпочитаю все же в режиме видео проводить лекции. У меня в таком случае есть возможность видеть, не спят ли студенты. Я всегда настаиваю, чтобы у всех были включены камеры, чтобы я мог всех видеть", – сказал он.

Также Шандор добавил, что после того, как начались лекции с фронта, то многим студентам стало неудобно "сачковать":

"Число студентов, посещающих лекции, увеличилось. Думаю, из-за того, что стало неудобно прогуливать в то время, когда преподаватель на войне".

Как мы выяснили, этот преподаватель находит возможность участвовать в онлайн-конференциях, когда позволяет обстановка.

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"За все эти дни войны я участвовал в 37-и конференциях и семинарах. Например, в таком формате, как один из членов жюри, месяц назад открывал Малую академию наук в Закарпатской области. Пожелал всем успехов, продолжил слушать доклад в наушниках, а сам в это время рыл траншею", – говорит Федор Шандор.

Напомним, военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" приготовили особый подарок для оккупантов на 9 мая. Украинские защитники устроили "парад" на трофейных российских танках, отобранных у оккупантов во время войны на нашей земле.

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