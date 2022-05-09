"Вогонь-викладач" читає лекції з окопа. Ми поговорили з професором, який підкорив Мережу

Професор з Ужгородського національного університету розповів подробиці того, як поєднує бої та навчання студентів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Професор з Ужгородського національного університету Федір Шандор, який воює за Україну на одному з найскладніших напрямків та веде свої лекції по відеозв'язку прямо з окопу та бліндажа, розповів нам подробиці того, як поєднує бої та навчання студентів.

"Мене не було ким замінити"

Нагадаємо, днями одним із найбільш обговорюваних фото з фронту став знімок професора, який читає лекцію прямо з окопу, біля бійниць для ведення вогню по супротивнику. Ми розшукали та поспілкувалися з цим викладачем.

Реклама

"Історія фото така: як завжди, я читав лекцію з туризмознавства для студентів. Один із моїх приятелів запитав у мене дозволу та сфотографував якраз у той момент, коли я займався зі студентами. Я читаю лекції на факультеті громадських наук та на факультеті туризму. Спеціалізація дуже вузька, а мене не було ким замінити", – розповів нам Федір Шандор.

За словами Федора Шандора, лекції він, бувало, проводив і з бліндажа.

"Там, звичайно, зв'язок гірший, тому лекція йшла не в режимі відео, а просто по телефону, в режимі аудіо. Таке було двічі. Але я волію все ж таки в режимі відео проводити лекції. У мене в такому разі є можливість бачити, чи не сплять студенти. Я завжди наполягаю, щоб у всіх були включені камери, щоб я міг усіх бачити", – сказав він.

Також Шандор додав, що після того, як почалися лекції з фронту, то багатьом студентам стало незручно "сачкувати":

"Кількість студентів, які відвідують лекції, збільшилася. Думаю, через те, що стало незручно прогулювати в той час, коли викладач на війні".

Як ми з'ясували, цей викладач знаходить можливість брати участь в онлайн-конференціях, коли дозволяє атмосфера.

Реклама

"За всі ці дні війни я брав участь у 37-и конференціях та семінарах. Наприклад, у такому форматі, як один із членів журі, місяць тому відкривав Малу академію наук у Закарпатській області. Побажав усім успіхів, продовжив слухати доповідь у навушниках, а сам у цей час рив траншею", – каже Федір Шандор.

Нагадаємо, військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" приготували особливий подарунок для окупантів на 9 травня. Українські захисники влаштували парад на трофейних російських танках, відібраних в окупантів під час війни на нашій землі.

Читайте також: