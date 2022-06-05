Не хватает еды и воды. Жена командира "Азова" напомнила о защитниках Мариуполя

Жена Дениса Прокопенко рассказала об условиях содержания в плену защитников "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя. Ей удалось пообщаться со своим мужем, но разговор был очень коротким. В то же время из других источников стало известно, что СИЗО переполнены, а украинским военным может не хватать пищи и воды.

Об этом жена Прокопенко рассказала в интервью Украинской правде.

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По ее словам, командир "Азова" неделю назад вышел с ней на связь.

"Это был понедельник, вечер. Звонит незнакомый номер, я сначала думала, что это опять какой-то русский хейтер хочет что-то плохое сказать. Беру трубку – голос мужчины. Сразу такая реакция радостная, потому что приятно, что вышел на связь. Говорит: "Катя, у меня всего 30 секунд разговора, скажи, как ты там?". Я сказала, что все хорошо, "А ты как?" – и сразу произошло прерывание связи", – рассказала Екатерина.

Она добавила, что услышала только голос Дениса, но не смогла узнать ничего больше.

Родные защитников "Азовстали" просят помощи у Красного Креста

Жена командира "Азова" рассказала, что начала узнавать из разных источников, от находящихся в плену родных военных, что условия, в которых держат бойцов из "Азовстали", удовлетворительны. Защитники Мариуполя ждут обмена.

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"Сейчас я стараюсь со своим коллективом, с Ассоциацией семей "Азовстали" общаться с Красным крестом, с другими организациями, чтобы они улучшили условия, которые там есть", – рассказала Екатерина.

Она также добавила, что семьи защитников "Азовстали" знают, что именно СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов не хватает.

"Опять же, еда, вода – оно все нуждается в улучшении. Сейчас мы хотим этот вопрос как можно скорее решить, чтобы Красный Крест привлек как можно больше своих связей, ресурсов, чтобы улучшить все это, что сейчас там у ребят", – добавила жена Дениса Прокопенко.

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