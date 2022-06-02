Путин опять всех обманул: возникли проблемы с обменом защитников "Азовстали"

Нынче этим вопросом занимается наша разведка

Лично, конечно же, Путин никому никаких гарантий не давал по освобождению защитников "Азовстали" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Российская сторона не спешит выполнять договоренности с международными посредниками об обмене защитников мариупольского завода "Азовсталь" на пленных своих военных. Наши бойцы вышли к оккупантам без оружия 16 мая и до сих пор ни один человек не был передан украинской стороне.

Что известно

Изначально представители так называемого образования "ДНР" заявляли, что отправят под суд 2,3 тысяч пленных украинских военных с комбината "Азовсталь".

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1 июня в сводке Минобороны России прозвучало, что больше 100 пленных из Мариуполя переместили в СИЗО в качестве подозреваемых и решение по ним также примет какой-то суд.

Более официальной информации с противоположной стороны нет.

От Арестовича

Советник главы ОПУ Алексей Арестович в своем традиционном интервью Марку Фейгину сообщил, что вопрос обмена пленными с "Азовстали" курирует глава украинской разведки, который имеет канал связи с российскими военными. Арестович уверен, что глава ГУР сможет решить вопрос обмена военнослужащих.

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"Операция по выходу с "Азовстали" проходила под эгидой украинских спецслужб. И вот меняют гражданского министра Ирину Верещук, хотя она бывшая военнослужащая и разбирается в этих вопросах, поменяли на глав разведки. Когда армия воюет, то все контакты сторон осуществляют разведчики. Это показывает, что какой-то негласный диалог существует, безусловно, иначе невозможно было бы реализовать эвакуацию с "Азовстали". И так или иначе в ведении начальника ГРУ обмен пленными. Свои задачи он привык выполнять, которые ему ставят. Вопрос в сроках, количестве и так далее. Об этом можно говорить после того как, но не до", – отметил Арестович.

Обстановка