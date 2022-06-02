Путин опять всех обманул: возникли проблемы с обменом защитников "Азовстали"

Российская сторона не спешит выполнять договоренности с международными посредниками об обмене защитников мариупольского завода "Азовсталь" на пленных своих военных. Наши бойцы вышли к оккупантам без оружия 16 мая и до сих пор ни один человек не был передан украинской стороне.
Что известно
Изначально представители так называемого образования "ДНР" заявляли, что отправят под суд 2,3 тысяч пленных украинских военных с комбината "Азовсталь".
1 июня в сводке Минобороны России прозвучало, что больше 100 пленных из Мариуполя переместили в СИЗО в качестве подозреваемых и решение по ним также примет какой-то суд.
Более официальной информации с противоположной стороны нет.
От Арестовича
Советник главы ОПУ Алексей Арестович в своем традиционном интервью Марку Фейгину сообщил, что вопрос обмена пленными с "Азовстали" курирует глава украинской разведки, который имеет канал связи с российскими военными. Арестович уверен, что глава ГУР сможет решить вопрос обмена военнослужащих.
"Операция по выходу с "Азовстали" проходила под эгидой украинских спецслужб. И вот меняют гражданского министра Ирину Верещук, хотя она бывшая военнослужащая и разбирается в этих вопросах, поменяли на глав разведки. Когда армия воюет, то все контакты сторон осуществляют разведчики. Это показывает, что какой-то негласный диалог существует, безусловно, иначе невозможно было бы реализовать эвакуацию с "Азовстали". И так или иначе в ведении начальника ГРУ обмен пленными. Свои задачи он привык выполнять, которые ему ставят. Вопрос в сроках, количестве и так далее. Об этом можно говорить после того как, но не до", – отметил Арестович.
Обстановка
- 26 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в конечном итоге наших военных, героически державших оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе, обменяют на пленных российских оккупантов.
- 16 мая защитники Мариуполя были доставлены в оккупированные российскими захватчиками районы Украины. Есть мнение, что украинская сторона ведет переговоры по их обмену, не афишируя их детали.
- В Кремле, как обычно, постоянно меняют условия обмена. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия планирует рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только в случае, если украинские военные будут осуждены.