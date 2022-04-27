"Наша часть не захотела возвращаться": оккупанты отказываются воевать – перехват СБУ

СБУ опубликовала новый перехват / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, перехваченных СБУ.

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"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались" – рассказал один оккупант другому.

По его словам, после доукомплектации в РФ возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

Итак, единственное желание его товарища, который стоит под Изюмом, – дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

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"У нас (у полку – прим.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина – в плену, половина 200-е и 300-е. Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая" – сказал оккупант.

Перехваты СБУ

Российские оккупанты на территории Украины чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые они захватили.

Чуть раньше родители российских преступников в форме были посмелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством по полной.

Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

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