"Наблюдали, красиво!" В РФ диспетчер похвалил пилота за удар по Киеву (видео)

В России радуются, что бомбят столицу Украины Фото: коллаж "Сегодня"
Белорусские активисты показали фрагмент переговоров российского диспетчера и пилота бомбардировщика, который выпустил ракеты по Киеву утром 26 июня. На записи можно услышать, как россияне радуются тому, что бомбят столицу Украины.
Соответствующая аудиозапись появилась в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".
Так, во время переговоров российский пилот отчитался о пусках ракет, а также поблагодарил за прикрытие. Диспетчер похвалил экипаж за бомбардировки украинцев.
"Наблюдали, красиво! Мягкой посадки", – сказал он.
Утренний ракетный удар по Киеву
Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.
"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.
Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.
По информации ГСЧС, в данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).
"Дом горит. Работают спасатели и полиция. Метили опять в завод Артема", – сообщил он.
По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.
Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками.
Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.
Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.
Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются.