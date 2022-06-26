"Спостерігали, гарно!" У РФ диспетчер похвалив пілота за удар по Києву (відео)

У Росії радіють, що бомблять столицю України. Фото: колаж "Сьогодні"

Білоруські активісти показали фрагмент переговорів російського диспетчера та пілота бомбардувальника, який випустив ракети по Києву вранці 26 червня. На записі можна почути, як росіяни радіють тому, що бомблять столицю України.

Відповідний аудіозапис з'явився у Telegram-каналі "Білоруські Гаюн".

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Так, під час переговорів російський пілот прозвітував про пуски ракет, а також подякував за прикриття. Диспетчер похвалив екіпаж за бомбардування українців.

"Спостерігали, гарно! М'якої посадки", – сказав він.

Ранковий ракетний удар по Києву

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м.

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За інформацією ДСНС, наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).

"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артема", – повідомив він.

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

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Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками.

Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. Зокрема, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають.