На юге ВСУ накрыли огнем оккупантов с техникой

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: Оперативное командование "Юг", коллаж: "Сегодня"

ВСУ на юге Украины ликвидировали 12 российских оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить склад боеприпасов и вражескую технику.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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"По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 рашистов, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья", — сообщил Назаров.

По его словам, вражеская корабельная группировка продолжает угрожать применением 40 ракет типа "Калибр" с 4 надводных и 2 подводных носителей, которые вместе с 3 БДК находятся в северо-западной части Черного моря.

В оккупантов истерика

После точных ударов ВСУ по военным объектам на оккупированных территориях Запорожской области россияне бросают склады и базы вооружения. Они боятся новых ударов РСЗО HIMARS

ФСБ отправила своих сотрудников, чтобы разобраться с дезертирством. По данным украинской разведки, из армии оккупантов сбежали около 30 человек.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ разбили вражескую ДРГ и отразили штурм на важном направлении. Также мы писали, что на юге ВСУ уничтожили четыре военных состава российских оккупантов.