Удары ВСУ из HIMARS довели оккупантов в Запорожской области до истерики

Россияне в панике бегут с позиций

HIMARS доводит россиян до паники / Фото: Коллаж: Сегодня

После точных ударов ВСУ по военным объектам на оккупированных территориях Запорожской области россияне бросают склады и базы вооружения. Они боятся новых ударов РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Передают, что российские военные в панике бегут с позиций. ФСБ даже отправила своих сотрудников, чтобы разобраться с дезертирством. По данным украинской разведки, из армии оккупантов сбежали около 30 человек.

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HIMARS работает на фронте

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как американские реактивные системы залпового огня HIMARS обстреливают позиции врага на Запорожском направлении.

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая мобильная РСЗО с возможностью "стреляй и беги".

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, чем важны именно эти РСЗО.