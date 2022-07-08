На півдні ЗСУ накрили вогнем окупантів з технікою

ЗСУ нищать окупантів/Фото: Оперативне командування "Південь", колаж: "Сьогодні"

ЗСУ на півдні України ліквідували 12 російських окупантів. Крім того, вдалося знищити склад боєприпасів та ворожу техніку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

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"За підсумками роботи наших ракетно-артилерійських та інших підрозділів втрати противника складають 12 рашистів, танк, гаубиця "Мста-Б", склад боєприпасів і БПЛА "Орлан-10", знищений при спробі вести розвідку в районі Високопілля", — повідомив Назаров.

За його словами, вороже корабельне угруповання продовжує загрожувати застосуванням 40 ракет типу "Калібр" з 4 надводних та 2 підводних носіїв, що разом з 3 ВДК перебувають у північно-західній частині Чорного моря.

В окупантів істерика

Після точних ударів ЗСУ по військових об'єктах на окупованих територіях Запорізької області росіяни кидають склади та бази озброєння. Вони бояться нових ударів РСЗВ HIMARS

ФСБ відправила своїх співробітників, щоб розібратися з дезертирством. За даними української розвідки, з армії окупантів втекли близько 30 людей.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ розбили ворожу ДРГ та відбили штурм на важливому напрямі. Також ми писали, що на півдні ЗСУ знищили чотири військові склади російських окупантів.