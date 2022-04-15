На Востоке ВСУ уничтожили более 20 оккупантов за сутки

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

За 15 апреля украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов. Войска РФ за день потеряли 22 солдата.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Как стало известно, 15 апреля оккупанты совершили одну атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:

личный состав – 22;

танки – 1;

артиллерийские системы – 1;

АТ – 1;

БПЛА – 2;

специальная техника – 1.

Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть – инсайд генерала ВСУ

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику. Об этом в эксклюзивном проекте "Україна разом" на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, сегодня "усилия, которые пытается прилагать военно-политическое руководство Российской Федерации, результата пока не достигают".

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