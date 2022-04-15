Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть – инсайд генерала ВСУ

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику.
Об этом в эксклюзивном проекте "Україна разом" на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
По его словам, сегодня "усилия, которые пытается прилагать военно-политическое руководство Российской Федерации, результата пока не достигают".
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"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил Романенко.
Генерал рассказал, что окукупанты пытаются сформировать ударную группировку в течение трех недель, и пока это не удается.
"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", – заявил он.
Озвучены потери армии РФ с начала войны
По данным Генштаба Украины, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04. ориентировочно составили:
- личного состава – 20 000 человек;
- танков – 756 ед.;
- боевых бронированных машин – 1976 ед.;
- артиллерийских систем – 366 ед.;
- РСЗО – 122 ед.;
- средств ПВО – 66 ед.;
- самолетов – 163 ед.;
- вертолетов – 144 ед.;
- автомобильной техники – 1443 ед.;
- кораблей/катеров – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ПТРК/ТРК – 4.