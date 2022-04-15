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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть – инсайд генерала ВСУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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15 апреля, 20:20
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Российские силы вторжения потеряли уже треть своего военного потенциала, рассказал Игорь Романенко.
Путин демонстрирует советский поход к своей армии
Путин демонстрирует советский поход к своей армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику.

Об этом в эксклюзивном проекте "Україна разом" на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По его словам, сегодня "усилия, которые пытается прилагать военно-политическое руководство Российской Федерации, результата пока не достигают".

"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил Романенко.

Генерал рассказал, что окукупанты пытаются сформировать ударную группировку в течение трех недель, и пока это не удается.

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"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", – заявил он.

Озвучены потери армии РФ с начала войны

По данным Генштаба Украины, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04. ориентировочно составили:

  • личного состава – 20 000 человек;
  • танков – 756 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1976 ед.;
  • артиллерийских систем – 366 ед.;
  • РСЗО – 122 ед.;
  • средств ПВО – 66 ед.;
  • самолетов – 163 ед.;
  • вертолетов – 144 ед.;
  • автомобильной техники – 1443 ед.;
  • кораблей/катеров – 8 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135;
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ПТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1443
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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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