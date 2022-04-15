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На Сході ЗСУ знищили понад 20 окупантів за добу

Софія Ковнір
15 квітня, 21:27
Як стало відомо, 15 квітня російські окупанти здійснили одну атаку

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

За 15 квітня українські захисники знищили особовий склад та техніку російських окупантів. Війська РФ за день втратили 22 солдати.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Як стало відомо, 15 квітня окупанти здійснили одну атаку. Також наша артилерія завдавала вогневої поразки по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:

  • особовий склад – 22
  • танки – 1
  • артилерійські системи – 1
  • АТ – 1
  • БПЛА – 2
  • спеціальна техніка – 1

Путін дав команду берегти техніку, а солдат не шкодувати – інсайд генерала ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку. Про це в ексклюзивному проєкті "Україна разом" на каналі "Україна 24" розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, сьогодні "зусилля, яких намагається докладати військово-політичне керівництво Російської Федерації, результату поки що не досягають".

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"Ані прихована мобілізація, ані призов недосвідчених військовослужбовців строкової служби, не допомагають. З технікою проблеми. На нараді, яку Путін приводив більше тижня тому з керівним складом силових структур було сказано, що солдатів на шкодувати. Це ще "жуковський підхід", який пройшов радянські часи і є в збройних силах РФ зараз. А відносно техніки – бути дуже обережними, зберігати, бо відновити фактично в ході війни неможливо", – повідомив Романенко.

Генерал розповів, що окупанти намагаються сформувати ударне угрупування протягом трьох тижнів, і поки що це не вдається.

"Треба готуватися до опору і знищення ще двох третин військового потенціалу від тієї навали, яка прийшла до нас 24 лютого. Третину ми вже знищили", – заявив він.

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