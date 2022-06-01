На Донбассе ВСУ минусовали технику оккупантов

У оккупантов снова потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 9 атак врага. На 4 локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил.

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В течение суток 31 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

2 танка;

13 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

6 вражеских автомобилей.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.

Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

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Где сложная ситуация в Украине?

"Ситуация на донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности слепые авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для русских солдат любое безумие — абсолютно приемлемо", — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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