На Донбасі ЗСУ мінусували техніку окупантів

В окупантів знову втрати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил протягом минулої доби відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях тривають бої.

Про це повідомляє Угрупування об'єднаних сил.

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Деталі

Протягом доби 31 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

2 танки;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

6 ворожих автомобілів.

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.

Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

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Де найскладніша ситуація в Україні?

"Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", — розповів президент України Володимир Зеленский.

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