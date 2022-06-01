На Донбасі ЗСУ мінусували техніку окупантів

В окупантів знову втрати/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил протягом минулої доби відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях тривають бої.
Про це повідомляє Угрупування об'єднаних сил.
Деталі
Протягом доби 31 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 2 танки;
- 13 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 6 ворожих автомобілів.
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.
Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.
Де найскладніша ситуація в Україні?
"Ситуація на Донбаському напрямку дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля – абсолютно прийнятне", — розповів президент України Володимир Зеленский.