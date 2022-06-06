На Донбассе ранен высокопоставленный кадыровец

Межед Уцмигов попал под удар артиллерии ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский оккупант, заместитель командира спецполка им. Кадырова, подполковник Межед Уцмигов получил ранение в поселке Камышеваха Луганской области.

Как сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", днем 2 июня Уцмигов (позывной "Моджахед") с сотрудниками чеченского спецполка засели в одном из домов поселка Камышеваха. Здесь они устроили так называемую огневую точку, чтобы прикрыть проход других бойцов. Начался артобстрел, в дом попал снаряд. Моджахед с подчиненными успел выбежать из дома, но был ранен в ногу и получил контузию.

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Разведка подсчитала кадыровцев, воюющих в Украине

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, во вторжении в Украину участвовали около 2,5 тысячи боевиков из чеченской республики. Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения России.

Основной задачей чеченских боевиков было устрашение и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками домов, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем.

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После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, "кадыровцам" приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать отказывавшихся воевать.

После того как украинские военные с позором отбросили их от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики для TikTok.

При этом даже вне зоны активных боевых действий из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.

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Военная разведка Украины опубликовала список боевиков из чеченской республики, которые в марте–мае 2022 года участвовали в российской агрессии. Разведчики подчеркнули, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня: на белорусской границе продолжают располагаться российские войска, обстрелы продолжаются по всей линии фронта, враг пытается захватить Святогорск и продолжает атаки в Северодонецке, авиация РФ целит по гражданским объектам на Донбассе.

Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 6 июня: еще 100 солдат РФ уничтожено за сутки, а также 1 самолет и 1 вертолет, 5 танков и 8 БМП.