На Донбасі поранено високопоставленого кадировця

Межед Уцмигов потрапив під удар артилерії ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський окупант, заступник командира спецполку ім. Кадирова, підполковник Межед Уцмигов отримав поранення у селищі Камишеваха Луганської області.

Як повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", вдень 2 червня Уцмигов (позивний "Моджахед") із співробітниками чеченського спецполку засіли в одному з будинків селища Камишеваха. Тут вони влаштували так звану вогневу точку, щоб прикрити прохід інших бійців. Почався артобстріл, у будинок влучив снаряд. "Моджахед" з підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений у ногу та отримав контузію.

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Розвідка підрахувала кадировців, що воюють в Україні

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тис. бойовиків з чеченської республіки. Так звані "кадировці" почали заходити на територію України у перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії.

Основним завданням чеченських бойовиків було залякування та геноцид українців. Перебуваючи у другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками будинків, знущаннями з заручників та мирних мешканців, грабежами та розбоєм.

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Після того як російські війська почали зазнавати перші масштабні втрати, "кадировцям" наказали зупиняти відступаючі підрозділи окупантів і показово розстрілювати тих, хто відмовляється воювати.

Після того як українські військові з ганьбою відкинули їх від Києва та Чернігова, кадировські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики для TikTok.

При цьому навіть поза зоною активних бойових дій з 2,5 тис. найманців близько ста загинуло, близько трьохсот отримали поранення і понад шістдесят втекли з України, покинувши зброю та амуніцію.

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Військова розвідка України опублікувала список бойовиків з чеченської республіки, які у березні–травні 2022 року брали участь у російській агресії. Розвідники наголосили, що за злочини проти мирного населення України всіх військових злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня: на білоруському кордоні продовжують розташовуватися російські війська, обстріл триває по всій лінії фронту, ворог намагається захопити Святогірськ і продовжує атаки у Сєвєродонецьку, авіація РФ цілить по цивільних об'єктах на Донбасі.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 6 червня: ще 100 солдатів РФ знищено за добу, а також 1 літак і 1 вертоліт, 5 танків та 8 БМП.