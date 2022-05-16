На "Азовстали" за время боев погибли 15 женщин

Женщины погибли на "Азовстали" в результате боевых действий/Фото: коллаж: "Сегодня"

На территории завода "Азовсталь" во время полномасштабной войны России против Украины погибли 15 женщин.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в комментарии изданию "Гордон".

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"За этот период тут, на территории завода погибло 15 военнослужащих-женщин. Это деловоды, повара, (представительницы) тыловых организаций, медики, психологи. 15 женщин", — сказал Паламар.

Россия атаковала "Азовсталь" новыми бомбами

Российские оккупанты обстреляли завод "Азовсталь" фосфорными бомбами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения – около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить практически невозможно", – сообщил он.

Напомним, Мариуполь более двух месяцев героически сопротивляется российской агрессии. Сейчас неоккупированной остается только территория завода "Азовсталь", где сражаются с врагом наши военные. Среди них много раненых, нуждающихся в немедленной помощи.

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