На "Азовсталі" за час боїв загинуло 15 жінок

Жінки загинули на "Азовсталі" внаслідок бойових дій/Фото: колаж: "Сьогодні"

На території заводу "Азовсталь" під час повномасштабної війни Росії проти України загинули 15 жінок.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар (позивний Калина) у коментарі виданню "Гордон".

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"За цей період тут, на території заводу, загинуло 15 військовослужбовців-жінок. Це діловоди, кухарі, (представниці) тилових організацій, медики, психологи. 15 жінок", — сказав Паламар.

Росія атакувала "Азовсталь" новими бомбами

Російські окупанти обстріляли завод "Азовсталь" фосфорними бомбами, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо фахівцям). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння — близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", — повідомив він.

Нагадаємо, Маріуполь понад два місяці героїчно чинить спротив російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де б'ються з ворогом наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної допомоги.

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