На "Азовстали" россияне обстреляли машину для эвакуации, есть погибший

Россияне устроили обстрел на территории "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне обстреляли автомобиль на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".

"В режиме прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – говорится в заявлении.

Ситуация на "Азовстали"

Россия продолжает штурм завода "Азовсталь", где находятся жители Мариуполя и украинские защитники.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 5 мая происходила спасательная операция по эвакуации гражданских людей из Мариуполя. Всего с начала недели удалось вывезти 150 человек с "Азовстали" и еще 300 – из самого города и окрестностей.

Мариупольский гарнизон уже 71-й день один на один противостоит превосходящим силам противника. Подполковник "Азова" Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложна. Несмотря на это, украинские бойцы продолжают держать оборону.

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