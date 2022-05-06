На "Азовсталі" росіяни обстріляли машину для евакуації, є загиблий

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Росіяни обстріляли автомобіль на території заводу "Азовсталь" у зруйнованому Маріуполі, є загиблий та постраждалі. Про це повідомляється у Telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

"У режимі припинення вогню на території заводу "Азовсталь" росіяни, застосувавши ПТРК, підбили автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. В результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", – йдеться у заяві.

Ситуація на "Азовсталі"

Росія продовжує штурм заводу "Азовсталь", де перебувають жителі Маріуполя та українські захисники.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 5 травня відбувалася рятувальна операція з евакуації громадянських людей з Маріуполя. Всього з початку тижня вдалося вивезти 150 осіб з "Азовсталі" та ще 300 – із самого міста та околиць.

Маріупольський гарнізон вже 71-й день віч-на-віч протистоїть переважаючим силам супротивника. Підполковник "Азова" Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна. Попри це українські бійці продовжують тримати оборону.

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