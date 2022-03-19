"Мобилизированных" из ОРДЛО используют как пушечное мясо для выявления позиций ВСУ – разведка

Одно из подразделений потеряло около 200 "мобилизованных". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реклама

Что происходит

В управлении сообщили, что созданные подразделения имеют низкую боевую подготовку, дисциплину и моральное состояние.

"По словам самих "мобилизованных", российское командование использует их в качестве "живца". Т.е. как передовой эшелон разведки боем. Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии столкновения, игнорируя высокие потери. И так определяют расположение огневых позиций ВС Украины", – заявили в разведке.

/ Фото: Getty Images

Как отмечается, одно из таких подразделений – в составе 250-300 человек – 16-17 марта потеряло около 200 "мобилизованных" на Николаевском направлении.

Реклама

"Остатки подразделения, вернувшиеся в Херсонскую область, абсолютно деморализованы и отказываются от дальнейшего участия в боевых действиях", – отметили в управлении.

Напомним, в Мариуполе россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения.

Читайте также: