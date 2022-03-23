Минируют поля и отнимают топливо: оккупанты поставили посевную под угрозу

Российские войска продолжают обстреливать украинские города и села / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия продолжает оборонительную операцию, нанося российским захватчикам значительные потери — в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине 23 марта.

После срыва поставленных сроков наступательной операции Россия продолжает рассматривать возможность окружения отдельных группировок ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговоров.

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На Волынском, Полесском, Северском и Таврическом направлениях ситуация не изменилась. На Слобожанском направлении в городе Волчанск оккупанты организовывали показательную раздачу так называемой гуманитарной помощи местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

Посевная под угрозой

Российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийских атак, обстрелов ракетами и авиацией, направленных на уничтожение инфраструктуры городов. Из-за хаотического минирования местности и уничтожения сельскохозяйственной техники под угрозой начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается отнимать топливо у гражданского населения и аграриев, чтоб пополнить свои запасы.

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