Минируют поля и отнимают топливо: оккупанты поставили посевную под угрозу

Российские войска продолжают обстреливать украинские города и села / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская армия продолжает оборонительную операцию, нанося российским захватчикам значительные потери — в Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине 23 марта.
После срыва поставленных сроков наступательной операции Россия продолжает рассматривать возможность окружения отдельных группировок ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговоров.
На Волынском, Полесском, Северском и Таврическом направлениях ситуация не изменилась. На Слобожанском направлении в городе Волчанск оккупанты организовывали показательную раздачу так называемой гуманитарной помощи местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.
Посевная под угрозой
Российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийских атак, обстрелов ракетами и авиацией, направленных на уничтожение инфраструктуры городов. Из-за хаотического минирования местности и уничтожения сельскохозяйственной техники под угрозой начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.
На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается отнимать топливо у гражданского населения и аграриев, чтоб пополнить свои запасы.
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