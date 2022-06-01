Местные самоорганизовываются, армия помогает: как работает партизанское движение на юге Украины

В Мелитополе партизаны вежливо предлагают оккупантам поскорее убираться / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированных Россией после 24 февраля городах Украины системно действуют партизаны, которых отчасти курируют наши военные власти. Об этом "Сегодня" сообщили источники в Минобороны. Диверсии, взрывы, сбор данных – все это не единичные и не случайные эпизоды.

"Эта тема, как понимаете, закрытая из-за того, что противник пытается всячески выявлять очаги такого движения и на корню его уничтожить. Партизаны, а точнее ДРГ, есть со стороны военных. Со стороны местных жителей, которые нам помогают, которые сами проявляют инициативу – тоже немало людей. Другими словами, в движении – "микс" из военных и гражданских", – рассказали, нам источники в оборонном ведомстве.

Мелитополь обклеен партизанскими листовками, в которых русским солдатам предлагают сложить оружие и спасти свою жизнь

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Россияне сами начали зачищать колаборантов

В свою очередь, мер Мелитополя Иван Федоров также нам подтвердил, что практически все население ныне оккупированного города доказывает уже и намерено доказывать дальше различными способами, что Мелитополь – это украинский город. Напомним, за последнее время здесь прозвучала серия взрывов, вызвавших широкий резонанс. Также в Запорожской области был поврежден бронепоезд оккупантов.

"Это (сопротивление, – "Сегодня" ) будет происходить разными способами и вариантами. Есть цель: земля будет гореть под ногами у тех, кто ступил на нее не с миром. Те местные жители, которые остались, которые организовывают сопротивление – они будут так себя вести",- сообщил нам Иван Федоров.

При этом Федоров отмечает, что россияне на оккупированных территориях начали зачищать колаборантов. Этим занимаются силы специальных операций РФ. Работой колаборантов россияне недовольны.

Мэр Мелитополя Иван Федоров: "Свои же зачищают предателей, потому что они много знают"

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31 мая стало известно, что гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко попросилась в отставку. Она боится, что партизаны ее убьют.