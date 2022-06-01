Місцеві самоорганізовуються, армія допомагає: як працює партизанський рух на півдні України

У Мелітополі партизани ввічливо пропонують окупантам якнайшвидше забиратися / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованих Росією після 24 лютого містах України системно діють партизани, яких частково курирує наша військова влада. Про це "Сегодня" повідомили джерела у Міноборони. Диверсії, вибухи, збір даних – все це не поодинокі та не випадкові епізоди.

"Ця тема, як розумієте, закрита через те, що противник намагається всіляко виявляти вогнища такого руху і на корені його знищувати. Партизани, а точніше, ДРГ, є з боку військових. З боку місцевих жителів, які нам допомагають, які самі виявляють ініціативу – також чимало людей. Іншими словами, у русі – "мікс" з військових та цивільних", – розповіли нам джерела в оборонному відомстві.

Мелітополь обклеєний партизанськими листівками, в яких російським солдатам пропонують скласти зброю та врятувати своє життя

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Росіяни самі почали зачищати колаборантів

У свою чергу, мер Мелітополя Іван Федоров також нам підтвердив, що практично все населення нині окупованого міста доводить вже і має намір доводити далі у різний спосіб, що Мелітополь – це українське місто. Нагадаємо, останнім часом тут пролунала серія вибухів, що викликали широкий резонанс. Також в Запорізській області було пошкоджено бронепоїзд окупантів.

"Це (опір, – "Сегодня") відбуватиметься різними способами та варіантами. Є мета: земля горітиме під ногами у тих, хто ступив на неї не з миром. Ті місцеві жителі, які залишилися, які організовують опір – вони будуть так поводитися", – повідомив Іван Федоров.

При цьому Федоров зазначає, що росіяни на окупованих територіях зачищали колаборантів. Цим займаються сили спеціальних операцій РФ. Роботою колаборантів росіяни незадоволені.

Мер Мелітополя Іван Федоров: "Свої ж зачищають зрадників, бо багато знають"

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31 травня стало відомо, що гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко попросилася у відставку. Вона боїться, що партизани її вб'ють.