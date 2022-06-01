Місцеві самоорганізовуються, армія допомагає: як працює партизанський рух на півдні України

У Мелітополі партизани ввічливо пропонують окупантам якнайшвидше забиратися / Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованих Росією після 24 лютого містах України системно діють партизани, яких частково курирує наша військова влада. Про це "Сегодня" повідомили джерела у Міноборони. Диверсії, вибухи, збір даних – все це не поодинокі та не випадкові епізоди.
"Ця тема, як розумієте, закрита через те, що противник намагається всіляко виявляти вогнища такого руху і на корені його знищувати. Партизани, а точніше, ДРГ, є з боку військових. З боку місцевих жителів, які нам допомагають, які самі виявляють ініціативу – також чимало людей. Іншими словами, у русі – "мікс" з військових та цивільних", – розповіли нам джерела в оборонному відомстві.
Росіяни самі почали зачищати колаборантів
У свою чергу, мер Мелітополя Іван Федоров також нам підтвердив, що практично все населення нині окупованого міста доводить вже і має намір доводити далі у різний спосіб, що Мелітополь – це українське місто. Нагадаємо, останнім часом тут пролунала серія вибухів, що викликали широкий резонанс. Також в Запорізській області було пошкоджено бронепоїзд окупантів.
"Це (опір, – "Сегодня") відбуватиметься різними способами та варіантами. Є мета: земля горітиме під ногами у тих, хто ступив на неї не з миром. Ті місцеві жителі, які залишилися, які організовують опір – вони будуть так поводитися", – повідомив Іван Федоров.
При цьому Федоров зазначає, що росіяни на окупованих територіях зачищали колаборантів. Цим займаються сили спеціальних операцій РФ. Роботою колаборантів росіяни незадоволені.
31 травня стало відомо, що гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко попросилася у відставку. Вона боїться, що партизани її вб'ють.
"Зрадників не люблять ніде. Їх зачищають через те, що багато знають. Знають багато осіб, багато імен... Щодо Галини Данильченко, яка намагається відмовитися від посади, то окупанти змушують її виконувати обов'язки. При цьому загрожують їй українським правосуддям. Усі колаборанти постануть перед нашим правосуддям", – резюмував Іван Федоров.