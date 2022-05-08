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Массированные удары оккупантов в Донецкой области: разрушены 85 зданий, есть жертвы (фото)

София Ковнир
8 мая, 12:10
Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок

Оккупанты штурмуют Донецкую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты за прошедшие сутки 7 мая обстреляли 19 населенных пунктов в Донецкой области. В результате есть раненые и погибшие. Полиция задокументировала военные преступления РФ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения претерпели не менее 85 гражданских объектов – жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения", – отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:

  • Мариуполь
  • Бахмут
  • Авдеевка
  • Константиновка
  • Дружковка
  • Марьинка
  • Железное
  • Угледар
  • Северск
  • Святогорск
  • Малотарановка
  • Дробышево
  • Очеретино
  • Новокалиново Очеретинской громады
  • Константиновка Марьинского района
  • Сидорово Святогорской громады
  • Дроновка Бахмутского района

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Смерч", танков, тяжелой артиллерии.

"Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в Нацполиции.

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Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины

Россияне обстреляли машину для эвакуации

Россияне обстреляли автомобиль, предназначенный для эвакуации людей, на территории завода "Азовсталь" в разрушенном Мариуполе, есть погибший и пострадавшие. Россия продолжает нарушать все договоренности.

"Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены", – говорится в заявлении.

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