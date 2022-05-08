Масовані удари окупантів у Донецькій області: зруйновано 85 будівель, є жертви (фото)

Окупанти штурмують Донецьку область. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти минулої доби, 7 травня, обстріляли 19 населених пунктів на Донеччині. Внаслідок цього є поранені та загиблі. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.
Про це повідомили у Національній поліції України.
"Серед мирних жителів є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 85 цивільних об’єктів – житлові будинки, виробничі підприємства, дві школи та ліцей, об’єкти життєзабезпечення", – зазначили у відомстві.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:
- Маріуполь
- Бахмут
- Авдіївка
- Костянтинівка
- Дружківка
- Мар'їнка
- Залізне
- Вугледар
- Сіверськ
- Святогірськ
- Малотаранівка
- Дробишеве
- Очеретине
- Новокалинове Очеретинської громади
- Костянтинівка Мар'їнського району
- Сидорове Святогірської громади
- Дронівка Бахмутського району
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Смерч", танків, важкої артилерії.
"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – наголосили у Нацполіції.
Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Нацполіція України
Росіяни обстріляли машину для евакуації
Росіяни обстріляли автомобіль, призначений для евакуації людей, на території заводу "Азовсталь" у зруйнованому Маріуполі, є загиблий та постраждалі. Росія продовжує порушувати всі домовленості.
"Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранено", – йдеться у заяві.