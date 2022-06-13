Маломуж рассказал, пойдет ли Путин в новое наступление на Киев

Николай Маломуж считает, что ВСУ могут помешать планам Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины, получив от Запада реактивные системы залпового огня, смогут положить конец планам президента РФ Владимира Путина по захвату Киева.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" .

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На вопрос, будет ли у оккупантов новая попытка захватить Киев, экс-разведчик ответил:

"Стратегически они бы хотели это сделать. Но если бы были успешные операции на Донбассе, в Харьковской области и южных областях, тогда бы они как раз переходили ко второму этапу – это Киев. В данной ситуации эти задачи не выполняются. Даже сроки, которые были, с 9 мая и по сей день, фактически уже нет перспектив".

Маломуж подчеркнул, что ВСУ на ряде направлений перешли к контратакам:

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"На Луганщине мы проводим эффективные контратаки. В Донецкой области также мощно держим строй, а еще и проводим наступление – Харьковское направление, Николаевское, Херсонское, Запорожское. То есть сегодня ситуация переменная, но в некоторой степени мы имеем и преимущества".

Бывший руководитель Службы внешней разведки отметил, что через 2-3 недели Украина получит новое вооружение с радиусом действия 70-80 км, "дающее возможность наносить удары по "Ураганам", "Градам", "Смерчам", которые бьют на 40-70 км".

"Мы сможем уничтожать ракетную технику для того, чтобы они не наносили удары по нашим войскам. А это предпосылки наступательных операций. Мы уничтожаем их ракетные возможности, которые могут наносить удары по нашим подразделениям. И мы, получив новейшую бронетанковую технику, могли бы проводить наступательные операции на Донецком и Луганском направлениях. Это будет обесценивать любые замыслы насчет Киева", – рассказал он.

Эксперты расходятся во мнениях относительно планов оккупантов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не смогут захватить Киев, а вероятность второй попытки наступления на столицу низка.

По словам эксперта, Россия делает вид, что стягивает войска к Чернигову, чтобы растянуть усилия Вооруженных сил Украины на большее расстояние и ослабить их на востоке.

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В то же время военный эксперт Якуб Войнаровский не исключает, что у Москвы есть намерения открыть новый фронт и совершить вторую попытку взятия Черниговской области или даже прорваться к Киеву.

В свою очередь российская пропаганда продолжает утверждать, что у РФ никогда не было планов захватить Киев. Однако полученные военной разведкой Украины в апреле документы свидетельствуют, что такие намерения у оккупантов были.