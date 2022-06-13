Маломуж розповів, чи піде Путін у новий наступ на Київ

Микола Маломуж вважає, що ЗСУ можуть завадити планам Володимира Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України, отримавши від Заходу реактивні системи залпового вогню, зможуть покласти край планам президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення Києва.

Таку думку висловив ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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На запитання, чи буде в окупантів нова спроба захопити Київ, ексрозвідник відповів:

"Стратегічно вони б хотіли це зробити. Але якби були успішні операції на Донбасі, в Харківській області і південних областях, тоді б вони якраз переходили до другого етапу – це Київ. В даній ситуації ці завдання не виконуються. Навіть терміни, які були, з 9 травня і по сьогоднішній день, фактично вже немає перспектив".

Маломуж підкреслив, що ЗСУ на низці напрямків перейшли до контратак:

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"На Луганщині ми проводимо ефективні контратаки. На Донеччині також потужно тримаємо стрій, а ще й проводимо наступ – Харківській напрямок, Миколаївський, Херсонський, Запорізький. Тобто сьогодні ситуація перемінна, але деякою мірою ми маємо і переваги".

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки зазначив, що за 2-3 тижні Україна отримає новітнє озброєння з радіусом дії 70-80 км, "яке дає можливість завдавати ударів по "Ураганах", "Градах", "Смерчах", що б'ють на 40-70 км".

"Ми зможено знищувати ракетну техніку для того, щоб вони не завдавали ударів по наших військах. А це передумови наступальних операцій. Ми знищуємо їхні ракетні можливості, які можуть завдавати ударів по наших підрозділах. І ми, отримавши новітню бронетанкову техніку, могли б проводити наступальні операції на Донецькому і Луганському напрямках. Це буде знецінювати будь-які задуми щодо Києва", – розповів він.

Експерти розходяться у думках щодо планів окупантів

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а ймовірність другої спроби наступу на столицю низька.

За словами експерта, Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, щоб розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань та послабити їх на сході.

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Водночас військовий експерт Якуб Войнаровський не відкидає, що в Москви є наміри відкрити новий фронт та здійснити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прорватися до Києва.

Своєю чергою, російська пропаганда продовжує стверджувати, що РФ ніколи не мала планів захопити Київ. Проте здобуті військовою розвідкою України у квітні документи свідчать, що такі наміри в окупантів були.