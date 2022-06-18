Лучше суицид, чем Украина. Оккупанты готовы на все, чтобы больше не воевать

В одном из санаториев в Подмосковье десятки военных вскрыли себе вены. / Фото: Коллаж: Сегодня

Санатории Минобороны России в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. Оккупанты вскрывают себе вены, чтобы не ехать обратно в Украину.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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Детали

Как сообщается, в одном из санаториев после появления заявлений руководства о том, что "Мы вас отправим обратно воевать в Украину", десятки военных вскрыли себе вены.

Журналист отметил, что ЧП произошло на прошлой неделе.

"Можно поздравить этих военных с первым правильным шагом в их жизни", – сказал Цимбалюк.

Отчаяние оккупантов

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало перехваченные разговоры оккупантов, из которых стало известно, что они высказывают нежелание воевать в Украине и готовы расстреливать своих командиров.

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"Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас тут даже 10% не наберется. Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать. Нет ни саперов, ни экипажей. Нет руководителей. Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их здесь тварей расстреляю. Нервы сдают. У меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 людей", – сказал оккупант.

Ранее в перехваченном разговоре оккупант РФ во временно оккупированном Изюме жаловался отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и как их не отпускают домой.