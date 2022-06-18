"Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет". Разведка узнала, на что жалуются оккупанты

Захватчики сетуют, что ВСУ не перестают обстреливать их позиции

Оккупанты жалуются, что у них "хлам", а не техника. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты жалуются на обстрелы со стороны ВСУ и неработающую технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы со стороны ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

Об этом сообщила разведка Минобороны.

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Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить целый день.

"Никому не поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так выходит эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нас пиз… (стрелять) из АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе-ближе: "Транзиты" какие-то катались. Они не только нас, они еще кого-то обх… (обстреляли)", – рассказывает россиянин.

Собеседник, в свою очередь, говорит, что вблизи с ними стоит танковое подразделение, также попавшее под обстрел.

"Один двухсотый, один трехсотый. Йо… (попали) ночью. ДРГ зашло. Нам показали все. Все рассказали. Ничего путного нет. Чтобы взять и приехать. Везде хлам. Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет", – жалуется оккупант.

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У кафиров осталась последняя надежда

Россияне рассказывают, что в их подразделениях уже не ждут ротации. В настоящее время военные РФ ждут полного вывода с территории Украины.

Жены захватчиков пытаются вернуть своих мужчин домой, пока они еще живы. Впрочем, командование не дает им такой шанс. Именно об этом в перехваченном разговоре рассказывает русскому оккупанту его жена:

"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия".

Мужчина возмущается тем, что жены военных мало делают для их возвращения. Говорит, что нужно обращаться в прокуратуру.

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Раньше мы писали, что российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины.

Сайт "Сегодня" писал, что российские оккупанты жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. В некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противники терпят огромные потери.