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Лучше сейчас дать оружие Украине, чем потом искать для других. Зеленский обратился к "Большой семерке"

24 марта, 17:56
Глава страны призвал еженедельно ужесточать санкции против России

Владимир Зеленский обратился к представителям "Большой семерки" / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям "Большой семерки" и рассказал о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в стране. Также глава Украины предупредил об угрозе масштабного применения Россией химического оружия на территории страны.

Главное, что сказал президент

  • Российские войска применили против мирных людей в Украине фосфорные бомбы: "Вполне реальна угроза масштабного применения Россией химического оружия на территории страны".
  • Украина выясняет точное количество депортированных украинцев. Людей, которых Россия принудительно ежедневно вывозит на свою территорию, лишает документов, средств связи и распределяет по своим регионам.
  • Военные РФ незаконно похищают детей: "По нашим данным, уже больше двух тысяч!".
  • Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие украинские города разбиты: "Дороги из этих городов, по которым спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных машин".
  • Нужно полное эмбарго на торговлю с Россией. Также необходимо лишить Россию возможности использовать GPS на войне, чтобы эта система не помогала российским ракетам и бомбам уничтожать мирные города.
  • Зеленский утверждает, что лучше сейчас поддержать Украину оружием, чем потом искать оружие еще для других стран.
  • Российские банки и Центробанк России должны получить полное блокирование от глобальной финансовой системы: "Их замороженные активы должны превратиться, в том числе, в репарации для восстановления Украины".

"Мы предложили создать такое объединение – U-24. Это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать начавшиеся войны или боевые действия. Но и для того, чтобы оказывать помощь государствам, страдающим стихийным бедствием, которых нужно поддержать во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами", – уточнил Владимир Зеленский.

  • Вместе как можно быстрее после войны восстановить наше государство. Построить города. Восстановить экономическую жизнь. Вернуть людей.

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