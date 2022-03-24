Лучше сейчас дать оружие Украине, чем потом искать для других. Зеленский обратился к "Большой семерке"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям "Большой семерки" и рассказал о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в стране. Также глава Украины предупредил об угрозе масштабного применения Россией химического оружия на территории страны.

"Мы предложили создать такое объединение – U-24. Это то, что действительно нужно миру. Не только для того, чтобы превентивно останавливать начавшиеся войны или боевые действия. Но и для того, чтобы оказывать помощь государствам, страдающим стихийным бедствием, которых нужно поддержать во время пандемии, которые сталкиваются с миграционными или продовольственными кризисами", – уточнил Владимир Зеленский.