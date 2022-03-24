Краще зараз дати зброю Україні, аніж потім шукати для інших. Зеленський звернувся до "Великої сімки"

Президент України Володимир Зеленськийзвернувся до представників "Великої сімки" та розповів про злочини, які скоюють російські окупанти в країні. Очільник України також попередив про загрозу масштабного застосування Росією хімічної зброї на території країни.

"Ми запропонували створити таке об'єднання – U-24. Це те, що дійсно потрібно миру. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війни, що почалися, або бойові дії. Але й для того, щоб надавати допомогу державам, які страждають від стихійного лиха, яких потрібно підтримати під час пандемії, які стикаються із міграційними чи продовольчими кризами", – уточнив Володимир Зеленський.