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Краще зараз дати зброю Україні, аніж потім шукати для інших. Зеленський звернувся до "Великої сімки"

24 березня, 17:56
Глава держави закликав щотижня посилювати санкції проти Росії

Володимир Зеленський звернувся до представників "Великої сімки" / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийзвернувся до представників "Великої сімки" та розповів про злочини, які скоюють російські окупанти в країні. Очільник України також попередив про загрозу масштабного застосування Росією хімічної зброї на території країни.

Головне, що сказав президент

  • Російські війська застосували проти мирних людей в Україні фосфорні бомби: "Цілком реальна загроза масштабного застосування Росією хімічної зброї на території країни" .
  • Україна з’ясовує точну кількість депортованих українців. Людей, яких Росія примусово вивозить щодня на свою територію, позбавляє документів, засобів зв'язку і розподіляє по своїх регіонах.
  • Військові РФ незаконно викрадають дітей: "За нашими даними, вже понад дві тисячі! ".
  • Маріуполь, Харків, Чернігів, Охтирка та інші українські міста розбиті: "Дороги з цих міст, якими рятувалися люди, нагадують знімальний майданчик постапокаліптичного фільму із сотнями спалених та розстріляних машин".
  • Потрібне повне ембарго на торгівлю з Росією. Також необхідно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні, щоб ця система не допомагала російським ракетам та бомбам знищувати мирні міста.
  • Зеленський стверджує, що краще зараз підтримати Україну зброєю, ніж потім шукати зброю ще для інших країн.
  • Російські банки та Центробанк Росії мають отримати повне блокування від глобальної фінансової системи: "Їхні заморожені активи мають перетворитися, зокрема, на репарації для відновлення України".

"Ми запропонували створити таке об'єднання – U-24. Це те, що дійсно потрібно миру. Не тільки для того, щоб превентивно зупиняти війни, що почалися, або бойові дії. Але й для того, щоб надавати допомогу державам, які страждають від стихійного лиха, яких потрібно підтримати під час пандемії, які стикаються із міграційними чи продовольчими кризами", – уточнив Володимир Зеленський.

  • Водночас якнайшвидше після війни відновити нашу державу. Побудувати міста. Відновити економічне життя. Повернути людей.

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