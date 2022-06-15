"Лечения нет". Военных РФ бросают не только командиры, но и медики – перехват

Оккупантов не хотят лечить в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обсуждают, как теряют на поле боя своих товарищей. Также они жалуются на отсутствие лечения. По словам захватчиков, многие их сослуживцы шокированы происходящем и отказываются воевать.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Два оккупанта обсуждают исчезновение своего товарища и приходят к выводу, что он, вероятно, мертв:

"200-й, наверное. Сегодня искали целый день, найти не могли. Завтра пойдем снова искать. Их трое сбежали чуть ли не в лес. Мы ходили туда. Нет. Мы их увели, 10 человек. И они должны были заходить за танками. А Кириллов чуть не в лес побежал. И еще двое. У нас приехало 90 человек курильских. Они здесь в ах… (шокированы). Сегодня половина отказалась", – рассказал захватчик.

Другой собеседник говорит, что "сейчас так будет повсюду". Также он рассказывает, что после ранения постоянно перемещается из одного госпиталя в другой:

"То под Белгородом, то в Питере. Сейчас в Мулино нахожусь, под Нижним Новгородом. Контузия. Уши звенят, давление. На два уха оглох. Лежим в госпитале, не лечат. Вообще всем до п… (безразлично). Вон, в Питере вроде как академия военно-медицинская, два дня там пробыл. Только кровь там взяли, антибиотики поставили, КТ сделали и все. Больше них… (ничего). Нет лечения… Жо*а…" – подчеркнул оккупант.

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Оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ

Российские оккупанты массово отказываются идти в атаку на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует телефонный разговор военного РФ, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины.

"У нас, бл*ь, дох*я кто отказался. В бой пошли из всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – рассказал оккупант.

В СБУ отметили, что обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

"Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – отметили в ведомстве.

В СБУ напомнили россиянам, желающим сохранить жизнь на войне, о "горячей" телефонной линии 2402. Позвонив на нее, можно сдаться в плен. Работает круглосуточно для украинских и российских номеров.

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Ранее мы рассказывали, что российские офицеры не могут набрать новый личный состав. В армии РФ обнаружили 150 отказников. А происходящее в Украине оккупанты называют "зад**цей".

Также родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам сбежал домой.