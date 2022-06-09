Кремль затягивает поводок? Главарь "ДНР" Пушилин внезапно заменил "премьера"

Главарь "ДНР" Пушилин уволил "премьера" Ананченко/Фото: коллаж: "Сегодня"

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин освободил Александра Ананченко от "должности председателя правительства ДНР" и отправил в отставку "правительство ДНР".

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает DonPress.

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В частности сообщается, что "исполняющим обязанности председателя правительства ДНР" назначен гражданин РФ Виталий Хоценко — директор департамента министерства промышленности и торговли России. Ранее он был министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

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Третий стрелковый батальон так называемой "ДНР" записал к главарю оккупированной территории Денису Пушилину видеообращение, выразив недовольство и заявив о ряде требований. Оккупанты возмущаются, что их мобилизовали без медосмотра и бросили в самые горячие точки. Хотя призывникам из "ДНР" красноречиво обещали, что они будут восстанавливать порядок на "освобожденных" территориях.

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Оккупанты уточнили, что претензии предъявляют мобилизованные с 23 февраля по настоящее время.

Они жалуются, что их отправили на войну без прохождения обязательного медобследования. Многие мобилизованные имеют острые хронические заболевания.

Кроме того, с 13 марта их бросили на передовые позиции в городе Мариуполь. По состоянию на 23 мая выжить удалось 60% личного состава третьего стрелкового батальона. После чего их перебросили на территорию "другого государства", а именно "ЛНР".

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Также "военнослужащие" пожаловались, что морально и физически истощены и из-за этого не могут выполнять боевые задачи.

Оккупанты потребовали вернуть их подразделение на "территорию ДНР", в место постоянной дислокации. Также они требуют провести ротацию и убрать их с мест ожесточенных боев, перебросив на охрану "государственных объектов". Кроме того, они попросили о демобилизации.

От Пушилина потребовали предоставить ответ в письменном виде.

Кстати, в разговорах между собой донетчане красноречиво называют главаря Пушилина так – петушилин или же пенис душилин.

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