Путинский холуй Пушилин хочет превратить "Азовсталь" в пыль

Оккупанты не заинтересованы в развитии Мариуполя

Главарь "ДНР" Денис Пушилин хочет снести "Азовсталь". / Фото: Коллаж: Сегодня

В "ДНР" планируют снести завод "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе. Оккупационные власти хотят уничтожить важный для Украины промышленный комплекс. Это нужно, чтобы завод не заработал после того, как город освободят ВСУ.

О таком сообщил Мариупольский городской совет.

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Оккупанты хотят стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных. Они не заинтересованы в восстановлении и развитии Мариуполя. Для них это только территория для крымского коридора.

В горсовете Мариуполя убеждены, что в ВСУ скоро появятся силы для деоккупации города.

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Завод "Азовсталь" в Ивано-Франковске. Фото: Reuters

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"Для русских варваров" ломать – не строить. Душа не болит", – напомнили в горсовете.

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