Комендантский час в Киеве усилили из-за активности диверсантов – советник главы МВД

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Длительный комендантский час в Киеве, который будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта, ввели в связи с угрозой активности ДРГ.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Telegram-канал "Политика страны".

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По словам Денисенко, причина "та же, что и в прошлые разы, – профилактические меры безопасности".

"Мы понимаем, что есть угроза работы ДРГ. Сейчас достаточно напряженная обстановка в Киевской области. Они хотят проникать в Киев, хотят совершать вражеские планы. Есть часть людей, которые переодеваются в "гражданку" и пробует пробиваться по "гражданке". Такие превентивные действия, как комендантский час, нужны для того, чтобы мы не перепутали мирное население с остальными и смогли их перехватить", – объяснил советник главы МВД.

Ситуация в Киеве