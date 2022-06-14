Ким рассказал, как организует уборочную зерна в Николаевской области

Ким сообщил о начале подготовки к уборке урожая / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области скоро начнется уборочная. На этот период будут действовать особые правила комендантского часа для работы спецтехники и аграриев. Также задействуют максимум усилий, чтобы организовать вывоз зерна из области.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в Facebook.

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Он отметил, что местные жители задают много вопросов относительно проезда фур, спецтехники и работы людей в комендантский час.

"Мы будем упрощать ситуацию. Для работы в ночное время вам необходимо обращаться в районные администрации или к главам территориальных громад. Любым способом, чтоб мы могли сформировать списки", – сказал Ким.

Он пообещал, что проезд будет.

"Нам необходимо максимально вывезти урожай с территории области туда, где его можно продать", – добавил Ким.

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В Николаеве РФ уничтожила важный зерновой объект

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.

Ракетный удар способствует глобальному продовольственному кризису и противоречит недавним обещаниям Путина относительно безопасного прохода через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

"Дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы отвергнуть обвинения, становится все более циничной", – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее Ким рассказал, как будут освобождать Херсонскую область. По его словам, сейчас Украина не может использовать российскую тактику – совершать большие рывки войск по открытой местности.

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Также Ким выступил с оптимистическим прогнозом по поводу войны в Украине. Он лично побывал на фронте. После этого заявил, что ситуация улучшается в пользу ВСУ.