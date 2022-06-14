Кім розповів, як організує збір зерна у Миколаївській області

Кім повідомив про початок підготовки до збирання врожаю / Фото: Колаж: Сьогодні
У Миколаївській області незабаром розпочнеться збирання врожаю. На цей період діятимуть особливі правила комендантської години для роботи спецтехніки та аграріїв. Також будуть задіяні максимум зусиль, щоб організувати вивезення зерна з області.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім у Facebook.
Він зазначив, що місцеві жителі ставлять багато запитань щодо проїзду фур, спецтехніки та роботи людей у комендантську годину.
"Ми спрощуватимемо ситуацію. Для роботи в нічний час вам необхідно звертатися в районні адміністрації або до голів територіальних громад. У будь-який спосіб, щоб ми могли сформувати списки", – сказав Кім.
Він пообіцяв, що буде проїзд.
"Нам необхідно максимально вивезти врожай з території області туди, де його можна продати", – додав Кім.
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