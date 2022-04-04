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Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Богдан Приходько
4 апреля, 10:38
Российским оккупантам не позволят скрыть свою причастность к зверствам в Ирпене и Буче

Ричард Мур: "Сообщения об убийствах вызывают ужас и холодят кровь". Фото: коллаж "Сегодня"

Казни мирных жителей входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" – написал он.

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Ричард Мур также опубликовал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевской области.

"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", – написала Трасс в соцсети.

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Ранее в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.

Зверства российских оккупантов под Киевом

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