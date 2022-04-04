Казни мирных украинцев были частью плана Путина – глава британской разведки

Ричард Мур: "Сообщения об убийствах вызывают ужас и холодят кровь". Фото: коллаж "Сегодня"
Казни мирных жителей входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур на своей странице в Twitter.
"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" – написал он.
Ричард Мур также опубликовал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных населенных пунктах Киевской области.
"Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", – написала Трасс в соцсети.
Ранее в Сети появились фото военных российской армии, которые убивали, насиловали и занимались мародерством в Буче Киевской области. Город оккупировала военная часть из Хабаровского края.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.