Карма беспощадна! Артисты-путинисты после "празднования дня России" в Херсоне попали в ДТП

На трассе автобус чуть не столкнулся с фурой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские артисты, возвращавшиеся домой на автобусе после так называемого "празднования дня России" в Херсоне, попали в аварию.

Об этом сообщил херсонский сайт "Мост", ссылаясь на СМИ страны-агрессора.

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Энергетика Херсона

Как отмечается, автобус с группой "Земляне" попал в аварию на обратном пути из Херсона. Вместе с ними в туре были также Елена Север, группа СПБ, Владимир Мир.

"Ночью на плохо освещенной трассе автобус чуть не столкнулся с фурой. По словам пассажиров, если бы они не съехали в кювет, все могло бы закончиться гораздо серьезнее. Пожалуй, украинская энергетика Херсона была настолько недружественной к оккупантам-певунам, что высшие силы дали им понять: таким "гостям" в Херсонской области не рады", – отмечает сайт.

Также сообщается, что группа "Земляне", выступавшая в Херсоне, не имеет отношения к "известному советскому коллективу, который пел о "траве у дома" и каскадерах":

"В Херсоне выступал проект "Земляне" российского продюсера Владимира Киселева. Киселев – экс-музыкант и экс-администратор первого состава группы "Земляне", уволенный оттуда со скандалом. Также Киселев известен в российском шоу-бизнесе рядом скандальных проектов. В 2008 году он создал группу "Земляне" в новом составе, что стало причиной многолетней судебной тяжбы с экс-фронтменом настоящих "Землян" Сергеем Скачковым.

Ранее сайт "Сегодня" отмечал, что в центре Херсона произошло ДТП с участием российских оккупантов – есть погибший. Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, как ВСУ сорвали референдум в Херсоне и похоронили двух генералов РФ.