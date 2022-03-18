Калечат себя и бегут из Украины. Оккупанты массово отказываются воевать против ВСУ

Солдаты РФ не хотят воевать против ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки ВСУ наносили сокрушительные удары по войскам врага, которые пытались удерживать захваченные рубежи. Наши защитники частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупанов

Воздушные Силы ВСУ нанесли мощные удары по колоннам военной техники противника – поражены 14 воздушных целей врага. Это 7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты.

В ВСУ заявили, что оккупанты сильно исчерпали человеческие ресурсы – потери среди солдат в бою с украинскими защитниками, случаи самоувечья для уклонения от участия в боевых действиях, психогенные потери.

Также есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к частому дезертирству и отказов российских солдат и наемников воевать против Украины.

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Из-за этого командование ВС РФ принимает крайние меры для комплектования личного состава. В РФ проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирии.

Что делают оккупанты в захваченных городах

На отдельных временно захваченных территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению.

Также они ищут и задерживают проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей – то есть всех, кто может организовать сопротивление оккупации.

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Генштаб подсчитал потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили: