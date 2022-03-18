Калічать себе і тікають із України. Окупанти масово відмовляються воювати проти ЗСУ

Солдати РФ не хочуть воювати проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу ЗСУ наносили нищівні удари по військам ворога, які намагалися утримувати захоплені рубежі. Наші захисники частково знищили та зупинили просування вглиб України підрозділів 437 навчального полку та 26 танкового полку РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Реклама

Втрати окупанів

Повітряні Сили ЗСУ завдали потужних ударів по колонах військової техніки супротивника – уражені 14 повітряних цілей ворога. Це 7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети.

У ЗСУ заявили, що окупанти сильно вичерпали людські ресурси – втрати серед солдатів у бою з українськими захисниками, випадки самокаліцтва для ухилення від участі у бойових діях, психогенні втрати.

Також є проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до частого дезертирства та відмов російських солдатів та найманців воювати проти України.

Реклама

Через це командування ЗС РФ вживає крайніх заходів для комплектування особового складу. У РФ проводять приховану мобілізацію, залучають про добровольців, строковиків і курсантів, та навіть найманців із Сирії.

Що роблять окупанти у захоплених містах

На окремих тимчасово захоплених територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню.

Також вони шукають та затримують проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей – тобто всіх, хто може організувати опір окупації.

Реклама

Генштаб підрахував втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.03 орієнтовно такі: