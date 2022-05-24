Из Северодонецка – в пластиковые мешки. ВСУ "навели панику" среди оккупантов (видео)

ВСУ с помощью дрона атаковали оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Операторы Сил специальных операций ВС Украины знают множество способов, как держать россиян в напряжении. Вблизи Северодонецка группу оккупантов разогнал небольшой дрон с недорогим боеприпасом. В результате по меньшей мере четыре захватчика погибли, остальные – в панике оставили свою позицию.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

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Украинские защитники называют легкой добычей врага, деморализованного и истощенного морально и физически.

"Вот видео, как в умелых руках оператора ССО небольшой дрон с легким и недорогим боеприпасом могут навести немалую панику на позициях оккупантов в районе Северодонецка. В результате атаки, по подсчетам наших воинов, четверо россиян получили статус "хороших" и вернутся домой в пластиковых мешках. Деморализованное подразделение оккупантов в панике покинуло позицию", – сообщили в ССО.

Военные отметили, что на фронте подобные акции украинские операторы проводятся постоянно.

"Нам важно, чтобы российские захватчики ежеминутно ждали опасность, уставая и теряя такое важное на фронте внимание. И эту задачу воины ССО Украины выполняют удивительно хорошо", – пояснили в ССО.

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