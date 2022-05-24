З Сєверодонецька – в пластикові мішки. ЗСУ "посіяли паніку" серед окупантів (відео)

ЗСУ за допомогою дрона атакували окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оператори Сил спеціальних операцій ЗС України знають чимало способів, як тримати росіян у напрузі. Поблизу Сєверодонецька групу окупантів розігнав невеликий дрон з недорогим боєприпасом. В результаті щонайменше чотири загарбники загинули, інші – в паніці залишили свою позицію.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook.

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Українські захисники називають легкою здобиччю ворога, деморалізованого і виснаженого морально та фізично.

"Ось відео, як в умілих руках оператора ССО невеликий дрон з легким і недорогим боєприпасом може посіяти чималу паніку на позиціях окупантів в районі Сєверодонецька. В результаті атаки, за підрахунками наших воїнів, четверо росіян отримали статус "хороших" і повернуться додому у пластикових мішках. Деморалізований підрозділ окупантів у паніці покинув позицію", – повідомили в ССО.

Військові зазначили, що на фронті подібні акції українські оператори проводять постійно.

"Нам важливо аби російські загарбники щохвилини очікували небезпеку, втомлюючись і втрачаючи таку важливу на фронті увагу. І це завдання воїни ССО України виконують напрочуд добре", – пояснили в ССО.

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