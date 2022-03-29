Из Беларуси по Львову выпустили ракеты – их уничтожили ВСУ

В направлении Львова ночью двигались ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью из Беларуси по Львову было выпущено две ракеты, ВСУ уничтожили их в 30 км от города.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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"В конце суток 28 марта из территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Расчетами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ЗРВ уничтожены два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Оккупанты уничтожили нефтебазу во Львове

Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета оккупантов, полностью разрушена. Пожар ликвидировали в течение всей ночи.

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"Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в течение всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра", – говорится в сообщении.

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