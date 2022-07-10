Инструктор "Иностранного легиона" Элвис навсегда остался в Киеве

В Киеве прошли похороні Евгения Олефиренко (слева) / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают убивать защитников Украины. В Киеве на Байковом кладбище простились с погибшим военным Евгением Олефиренко на позывной "Элвис". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он был командиром взвода ВСУ и инструктором бойцов "Иностранного легиона". Прошел горячие бои на фронте, в частности в Лисичанске. 7 июля Олефиренко погиб в результате российского артобстрела. Ему было 33 года, у него осталась 8-летняя дочь.

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Олефиренко – киевлянин, по специальности историк, выпускник Киево-Могилянской академии, получал и зарубежное образование в Швеции. Защищать Украину ушел добровольно.

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