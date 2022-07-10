Інструктов "Іноземного легіону" Елвіс навіки залишився у Києві

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують вбивати захисників України. У Києві на Байковому кладовищі попрощалися з загиблим військовим Євгеном Олефіренком на позивний "Елвіс". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Він був командиром взводу ЗСУ та інструктором бійців "Іноземного легіону". Пройшов найгарячіші бої на фронті, зокрема в Лисичанську. 7 липня Олефіренко загинув внаслідок російського артобстрілу. Йому було 33 роки, в нього залишилася 8-річна донька.

Реклама

Олефіренко – киянин, за фахом історик, випускник Києво-Могилянської академії, отримував і закордонну освіту у Швеції. Захищати Україну пішов добровільно.

Раніше ми писали про майора Національної гвардії України, командира групи окремого загону спецпризначення "Омега" Романа Собківа, який загинув, захищаючи Київ.

Реклама

Раніше ми розповідали історію офіцера-прикордонника Ігор Дашка, який підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику.