Химатака на Мариуполь: жители пригорода пожаловались на самочувствие

Вадим Бойченко о ситуации в городе / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества. После этого люди покинули свои дома и эвакуировались.

Об этом сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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"Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались", – сказал он.

По словам Бойченко, в этих поселках люди почувствовали нехарактерный вкус во рту и другие признаки отравления химическим веществом.

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Применение химоружия в Мариуполе

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения , сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.

, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля. Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии . Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.

. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели. Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин" .

. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.

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